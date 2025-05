Seis jogos em 18 dias, Vasco terá maratona com Fernando Diniz

Fernando Diniz chega ao Vasco em meio a uma crise e sob pressão por resultados, já que o time acumula oito jogos sem vencer em três competições. O novo comandante estreia nesta terça-feira (13), na Argentina, contra o Lanús. O confronto é decisivo para as pretensões do Gigante da Colina na competição internacional.

Nos próximos 18 dias, o Vasco disputará seis jogos, com poucos treinos nessa maratona. Para o duelo contra o Lanús, a equipe realizou apenas uma atividade no CT Moacyr Barbosa, no Rio de Janeiro. Considerando a partida na Argentina, o Vasco jogará a cada três dias até a pausa para a Data Fifa. No retorno, enfrentará o São Paulo.

CONFIRA: Veja quem pode ganhar espaço no Vasco sob comando de Fernando Diniz

O time carioca ocupa a zona de rebaixamento no Brasileirão, está em segundo lugar em seu grupo na Sul-Americana e empatou com o Operário/PR no primeiro confronto da terceira fase da Copa do Brasil. Sem tempo para treinar, Fernando Diniz precisará ajustar muitos detalhes nas conversas e durante os jogos.

Agenda do Vasco de Fernando Diniz

13/05 – Lanús x Vasco, Sul-Americana (estreia de Diniz)

17/05 – Vasco x Fortaleza, Brasileirão

20/05 – Vasco x Operário, Copa do Brasil

24/05 – Fluminense x Vasco, Brasileirão

27/05 – Vasco x Melgar, Sul-Americana

31/05 – Vasco x Bragantino, Brasileirão

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.