Dudu aponta identificação com o Atlético: ???Me dizem que eu tenho a cara do Galo???

O Atlético apresentou Dudu, nesta terça-feira (13), na sala de imprensa da Arena MRV, em Belo Horizonte. O jogador utilizará a camisa 92, mas ainda precisará aguardar a abertura da segunda janela de transferências para estrear pelo Galo. O atacante relatou que se mostrou surpreso pela oferta do time e relatou que pelo contato com amigos que torcem pela equipe, eles apontavam que o estilo do jogador se encaixava com o do Atlético.

“Fiquei surpreso com a proposta do Galo porque tenho muitos amigos que são atleticanos. Eles me diziam que o sonho deles era me ver vestindo a camisa, que eu tenho a cara do Atlético, que o meu futebol combina com o clube. Então espero que isso possa se confirmar, que eu possa triunfar com essa camisa. Espero conseguir retribuir dentro de campo o carinho que venho recebendo dos torcedores. Esse sempre foi o meu forte dentro de campo”, declarou Dudu.

Na sequência, o atacante pontuou como foi os seus primeiros contatos em seu novo ambiente de trabalho.

“Eu já conhecia boa parte do elenco. Os meninos me receberam muito bem, não só eles como os funcionários do Atlético. Estou muito feliz por isso e como eu falei: agora espero honrar essa camisa, que o torcedor nos apoie, venha ao estádio. Assim, faremos um Galo forte e que consigamos brigar nas competições que disputamos na temporada. Espero que eu possa tornar o elenco ainda mais forte e tenho certeza que nós faremos um grande ano. Não só apenas nós jogadores como todos os funcionários que trabalham no Atlético. Contamos com o apoio do torcedor na Arena e fora dela para construir uma equipe competitiva”, complementou o novo camisa 92.

Conexão com Cuca

A impactante chegada do jogador ao Galo ocorreu por uma aposta de Cuca, treinador marcante em sua carreira. O comandante recomendou a contratação do jogador pelo convívio desde o início da carreira de Dudu, principalmente no período vitorioso no Palmeiras. Ao ser questionado sobre uma discussão sobre o seu melhor posicionamento, o atleta detalhou a relação de confiança com o técnico.

“Ainda não tive essa conversa com o Cuca, mas ele sabe, me conhece muito bem, desde muito novo, quando eu estava subindo para o profissional, ele foi meu treinador. Trabalhamos juntos no Palmeiras, então ele sabe muito bem como extrair o melhor de mim dentro do campo e eu espero que ele consiga para que nós possamos fazer um Atlético muito forte”, relatou Dudu.

Gramado sintético no estádio do Atlético

O atacante foi um dos principais jogadores que aderiram a campanha de protesto contra o gramado sintético no Brasil. Contudo, ele apagou a postagem depois de sua saída conturbada do Cruzeiro e início das negociações com o Galo. Assim, ao ser perguntado se o campo poderia ser um empecilho, o jogador afastou qualquer possibilidade de o gramado ser um obstáculo.

“Ainda não pude ter contato com o gramado da Arena (MRV), mas tenho certeza que deve ser bom. Acho que se perguntar para 90% dos jogadores, eles vão preferir o gramado natural e essa também é a minha opção favorita. Sabemos que o nosso país está cada vez mais tendo gramado sintético e aqui no Atlético não é diferente, temos a grama sintética. Vamos procurar fazer isso a nossa fortaleza para podermos conquistar diversas vitórias e títulos dentro do estádio e na grama sintética”, esclareceu Dudu.

Desavença prévia com Lyanco

O novo camisa 92 do Atlético protagonizou uma desavença com o zagueiro Lyanco durante a disputa da última edição do Campeonato Mineiro. Neste novo cenário, os dois passarão a ser companheiros de equipe. Dudu descartou que tal episódio influencie em um problema de relacionamento entre eles.

“A questão com o Lyanco foi uma situação que ocorreu dentro do campo e ficou lá. Já conversamos no CT nesses meus primeiros dias no Atlético e tenho certeza que vamos conseguir jogar bem juntos e criar uma amizade e, principalmente, fazer um Galo muito forte. Eu tenho certeza que aquele desentendimento ficou para trás. Tanto ele como eu vamos querer o melhor para o time. Acredito que ele não tenha nada contra mim, assim como eu contra ele”, explicou o atacante.

Período como torcedor do Atlético

Como a rescisão entre o jogador e o Cruzeiro ocorreu depois do fechamento da primeira janela de transferências da temporada, o atleta poderá estrear pelo Galo apenas em junho. Assim, Dudu teve uma postura mais descontraída e priorizou por agradecer as mensagens da torcida e expôs sua projeção em ter uma passagem vitoriosa.

“Alguns torcedores do Atlético já até brincaram comigo: ‘vai acostumando com o que é ser Galo’. Eu fico feliz pelo carinho do torcedor, o respeito que eles estão tendo por mim. Eles podem esperar de mim o mesmo respeito, dedicação, muita vontade em triunfar, em conquistar títulos, em jogar bem. Acho que o meu desejo quando entrar nesse estádio é que o torcedor volte para casa satisfeito. Principalmente que o time tenha jogado bem, venceu, o Dudu correu, se dedicou, lutou por essa camisa. Essa sempre será a minha vontade no Galo”, concluiu Dudu.

A segunda janela de transferências abre no dia 2 de junho, data em que o clube já poderá inscrever o atacante no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Depois disso, terá a liberação para atuar por sua nova equipe. A expectativa é que a sua primeira partida pelo Atlético seja no embate contra o Internacional, a princípio marcado para o dia 12 de junho, na Arena MRV, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

