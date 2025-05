Técnico do Flamengo, Filipe Luís ganha elogios em CPI das Bets

O técnico Filipe Luís ganhou elogios na CPI das Bets, nesta terça-feira (13), durante depoimento da influenciadora Virginia Fonseca como testemunha. O Senador Eduardo Girão, do Ceará, destacou a coragem do treinador do Flamengo ao criticar as casas de apostas, que são grande fonte de renda para os clubes atualmente.

“Ele treina um time que é patrocinado por Bet. Ou seja, isso ele tem lugar de fala. Olha só a coragem desse homem, a responsabilidade social desse técnico… O Filipe Luís deu um exemplo. Vamos contra essa maré. Se todo mundo está comendo aquilo, a gente vai ter que comer também?”, disse o deputado.

As críticas de Filipe Luís

Em entrevista coletiva após um jogo, o comandante do Flamengo comentou que recebeu propostas de Casas de Apostas para realizar propagandas, mas negou todas. Além disso, ele teceu críticas sobre as “bets” e os efeitos que fazem dentro da sociedade.

“Sobre as casas de apostas, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo que, para mim, foi perfeito. Se alguém quer saber o que eu penso, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham a propriedade de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propriedade de casas de apostas. Não faço, porque eu sei o dano que é para as pessoas que apostam, o vício que é. É uma droga, infelizmente. E daqui a uns anos, a gente vai estar olhando e falando assim: ‘caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas demais’. O dano que está fazendo em tantas pessoas… A gente não tem a real noção ainda do que está acontecendo”, disse o treinador.

“Os jogadores estão cada vez mais instruídos. O próprio Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem. Na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá, em 2015, 2016, falaram todos os anos sobre o que a gente tinha, nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano”, complementou.

Apesar das críticas, o Flamengo já lucrou R$ 115 milhões com as casas de apostas. Em 2026 e 2027, o time carioca irá levar R$ 125 mi por temporada.

CPI das Bets

O objetivo da CPI é mirar as casas de apostas que viraram febre entre os brasileiros. Além disso, é investigar “a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades”.

