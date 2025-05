Primeiro título de Messi com o Barcelona completa 20 anos

Há exatos 20 anos, o jovem argentino Lionel Messi, ainda em início de carreira, atingia um importante marco em sua carreira, ao conquistar seu primeiro título oficial como profissional do Barcelona. No dia 14 de maio de 2005, o clube catalão conquistou o Campeonato Espanhol ao empatar com o Levante, com duas rodadas de antecedência.

Messi, ainda com 17 anos, mesmo sem estar presente na partida decisiva, fez parte do elenco da conquista. O argentino esteve em campo em sete jogos. No duelo contra o Albacete, pela 34ª rodada, marcou seu primeiro gol, ao fazer o segundo da vitória por 2 a 0.

Naquela edição, o elenco comandado por Frank Rijkaard quebrou um jejum de seis temporadas sem títulos nacionais e iniciava um dos ciclos mais vitoriosos da história do clube catalão. A campanha no campeonato nacional terminou com 84 pontos conquistados, 25 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. O elenco era composto por estrelas como Ronaldinho Gaúcho, Deco e o atacante camaronês Samuel Eto’o. Além disso, eles também constituíam a base da conquista da Champions na temporada seguinte.

Outros nomes que faziam parte do grupo e que posteriormente também marcaram época ao lado de Messi eram o goleiro Víctor Valdés, o zagueiro Carles Puyol e os meias Andrés Iniesta e Xavi Hernández. No caso do atacante argentino, aquela foi a sua primeira temporada como jogador do time principal do Barcelona. Mesmo que ainda pouco utilizado, foi o marco inicial de sua trajetória como profissional.

