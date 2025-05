Envolvido em nova polêmica, ??nio não deve atuar mais no Juventude

O atacante Ênio não deve mais atuar pelo Juventude, já que seu nome está novamente envolvido em escândalos de manipulação de cartões amarelos. A diretoria do clube gaúcho afirma que tomará todas as medidas possíveis sobre a situação, afinal, é a segunda vez na mesma edição do Brasileirão que isso ocorre com o atleta.

Desse modo, no duelo contra o Fortaleza, no último sábado (10), a CBF foi notificada por casas de apostas sobre uma suspeita de manipulação. Foram registradas movimentações acima do normal para o atacante receber um cartão amarelo contra o time nordestino. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Ênio fez uma falta dura em Lucas Sasha e foi advertido com o cartão.

VEJA: Pela segunda vez no Brasileirão atual, Ênio, do Juventude, é acusado de forçar cartão

Ênio, aliás, chegou ao Juventude no início da temporada, vindo do Amazonas. Até aqui, realizou 17 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência. No total, custou R$ 1,2 milhão por 50% dos direitos econômicos. Ainda não se sabe o que será feito em relação à situação do atleta, embora a diretoria já tenha certeza de que o investimento não terá retorno.

Confira a nota do Juventude sobre o caso

“O Esporte Clube Juventude informa que, diante da reincidência dos fatos publicamente divulgados e que motivaram a abertura de uma investigação por parte das autoridades competentes envolvendo o atleta Ênio, adotará internamente as medidas cabíveis.

O Clube reafirma seu total e irrestrito compromisso com a integridade, o jogo limpo e a ética.

O Esporte Clube Juventude segue à disposição das autoridades competentes para colaborar com o completo esclarecimento dos fatos.”

