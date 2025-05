CBF lança novo uniforme da Seleção Feminina; veja fotos

A CBF lançou nesta terça-feira (13) o novo uniforme da Seleção Brasileira feminina. A nova coleção produzida em parceria com a Nike estará disponível em nas plataformas oficiais da marca de artigos desportivos no início de junho. Já a estreia do elenco do técnico Arthur Elias com a nova camisa será no dia 30 de maio em jogo amistoso contra o Japão.

A coleção terceiro uniforme 100% desenvolvido exclusivamente para a equipe feminina, dando continuidade a uma trajetória iniciada em 2019 com o lançamento da coleção “Mulheres Guerreiras do Brasil”.

O novo uniforme da Seleção Brasileira feminina, chamado de “Domínio Brasileiro”, exalta as icônicas cores amarelo, verde e azul do Brasil. Nesta temporada, o amarelo, aliás, foi atualizado para um tom mais rico e saturado, inspirado na vibrante fauna, paisagens e arquiteturas locais, como o icônico Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro.

Por fim, a camisa apresenta gola verde e detalhes em azul. Na parte interna, há um losango com a inscrição “Força Beleza”, que celebra o equilíbrio entre confiança, força, feminilidade e competitividade.

Tecnologia

Aliás, os novos uniformes da Seleção Feminina, desenvolvidos pela Nike, combinam inovação e sustentabilidade com foco no alto desempenho das atletas. A peça utiliza a tecnologia Dri-FIT ADV, que afasta o suor da pele e acelera a evaporação, mantendo as jogadoras frescas, secas e confortáveis durante os jogos.

