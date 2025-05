Real Madrid x Mallorca: onde assistir, escalações e arbitragem

Ainda com chances matemáticas de título no Campeonato Espanhol, o Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira (14), contra o Mallorca, no Santiago Bernabéu. A bola rola às 16h30 (de Brasília), em partida válida pela 36ª rodada da LaLiga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Real Madrid

O time merengue volta a campo após a derrota no ‘El Clásico’ para o Barcelona e viu o rival abrir sete pontos de vantagem na liderança, com somente mais três jogos para o fim do Campeonato Espanhol. O Barça tem 82, enquanto o Real Madrid vem logo atrás, com 75, restando mais nove pontos em disputa.

Na última segunda-feira (12), o Real Madrid confirmou as lesões de Vini Jr e Lucas Vázquez, desfalques mais recentes para Carlo Ancelotti, que fará seus últimos três jogos no comando da equipe antes de se apresentar como treinador da Seleção Brasileira.

Dessa maneira, a dupla se junta a Carvajal, Éder Militão, Rudiger, Mendy e Camavinga no departamento médico do clube. Além disso, Tchouaméni, suspenso, completa a lista de desfalques no Real Madrid nesta quarta-feira.

Como chega o Mallorca

Por outro lado, o Mallorca faz uma temporada regular em 2024/25 e sonha com uma vaga nas próximas competições europeias. O time é o 9º colocado, com os mesmos 47 pontos do Rayo Vallecano, que abre o G-8 do Campeonato Espanhol. Além disso, a equipe chega embalada após a vitória em casa por 2 a 1 sobre o Real Valladolid.

No entanto, o Mallorca também enfrenta alguns problemas no elenco. O técnico Jagoba Arrasate não poderá contar com Manu Morlanes, Robert Navarro e Abdón Prats, lesionados.

Real Madrid x Mallorca

36ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: quarta-feira, 14/05/2025, às 16h30 (de Brasília).

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asêncio, Ramon e Garcia; Modric, Ceballos, Guler e Bellingham; Mbappé e Endrick. Técnico: Carlos Ancelotti.

Mallorca: Greif; Maffeo, Valjent, Raillo, Copete, Mojica; Sanchez, Mascarell, Costa, Darder e Larin. Técnico: Jagoba Arrasate.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (ESP).

Assistentes: Alfredo Rodriguez Moreno (ESP) e Jorge Bueno Mateo (ESP).

VAR: Jorge Figueroa Vazquez (ESP).

