Em três jogos, defesa do Inter vira problema e Roger Machado iguala pior sequência

O Internacional vem de uma sequência de três derrotas, a pior sob o comando do técnico Roger Machado. No entanto, o que chama mais atenção é o número de gols que levou: 11. Ou seja, quase o número de gols que levou a temporada inteira até aqui.

Antes das derrotas para Corinthians, Atlético Nacional e Botafogo, o Inter entrou em campo 22 vezes e levou 14 gols. Assim, uma média de 0,63 gol por partida. Porém, com os últimos 11 gols, a média é de 3,66, ou seja, cinco vezes maior que a anterior.

Além disso, as três derrotas igualam a pior sequência sob o comando do técnico Roger Machado no Inter. Nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro da última temporada, também houve três derrotas, mas em um contexto diferente.

Aliás, na derrota para o Corinthians, por 4 a 2, foi a primeira em que a equipe levou quatro gols no comando do treinador. O número de gols repetiu no confronto contra o Botafogo, no entanto, o Colorado não balançou as redes: 4 a 0. Este, portanto, foi o placar mais elástico sofrido em quase quatro anos.

O próximo compromisso do Internacional é contra o Nacional-URU, pela 5° rodada do Grupo F da Libertadores. As equipes se enfrentam na quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Parque Central. Com cinco pontos, o colorado está na terceira colocação do grupo. No entanto, uma vitória deixa a equipe entre os dois primeiros, posições que classificam para as oitavas de final.

