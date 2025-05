Botafogo tem nova camisa de aquecimento. Veja!

O Botafogo lançou, nesta terça-feira (13), a camisa de aquecimento para a temporada 2025/2026. O uniforme saiu na cor preta com a temática #Aura90, no mesmo tom da camisa IV, também anunciada neste ano pelo Mais Tradicional.

Passado e presente dialogam na nova peça. Entre as novidades aparecem os detalhes em branco nos ombros, algo que remete à camisa preta de jogo de 1996, um ano depois de o Botafogo, atual campeão nacional, conquistar o bicampeonato naquela época. O escudo, porém, aparece no centro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

No vídeo de apresentação do novo modelo, o Botafogo contou com a participação dos laterais Ponte e Cuiabano, além do atacante Nathan Fernandes.

Segundo o próprio Glorioso, a nova camisa estará à venda, em breve, nas lojas oficiais do clube.

