Atacante do Borussia afirma conhecer o Fluminense e elogia Thiago Silva

Atacante do Borussia fala sobre confronto com o Fluminense, no mundial de clubes - (crédito: Foto: Alex Grimm/Getty Images))

O Borussia Dortmund, da Alemanha, será adversário do Fluminense na fase de grupos do Mundial de Clubes. Os dois times estão no Grupo F e vão se enfrentar nos Estados Unidos, sede do torneio. O atacante Adeyemi, destaque dos amarelos, afirmou conhecer e saber quem é a equipe carioca.

Adeyemi, aliás, marcou e ajudou o Borussia a vencer o Bayer Leverkusen no último fim de semana. Na Bundesliga, o time do atacante ocupa a quinta colocação, com 54 pontos. O jogador também mencionou Thiago Silva, zagueiro do Fluminense.

“Conheço o time, eles jogam com muito ímpeto. Eu ouvi e vi alguns vídeos. Somos um bom time e tomara que a gente ganhe o jogo”, disse o atacante.

“Acho que é muito bom jogar na América contra times diferentes, times do Brasil, por exemplo. Nosso foco, com certeza, é vencer os três jogos. Eu acho que joguei contra ele (Thiago Silva) uma vez. Ele é um monstro, mas é um pouco mais velho”, concluiu em entrevista.

Fluminense e Borussia Dortmund se enfrentam na primeira fase do Mundial de Clubes, no dia 17 de junho, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O Grupo F ainda conta com Mamelodi Sundowns e Ulsan HD.

