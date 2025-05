Atlético empata com o Inter, que amarga lanterna do Brasileirão Sub-20

Em duelo dos desesperados, tudo igual entre Atlético-MG e Internacional pela décima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. As duas equipes ficaram no empate em 1 a 1, em partida realizada na Arena MRV nesta terça-feira (13). O jogo ficou marcado por três expulsões, sendo uma dos mineiros e duas do Colorado.

Com o resultado, o Atlético deixa momentaneamente a zona do rebaixamento e assume o 16º lugar, com nove pontos. Os gaúchos, por sua vez, seguem na lanterna, agora com sete.

Na próxima rodada, as duas equipes jogam na quarta-feira (21), às 15h (de Brasília). Enquanto o Galo visita o Athletico-PR, em Curitiba, o Internacional recebe o Botafogo em Porto Alegre.

Em casa, os mineiros começaram em cima e assustaram o goleiro Diego Esser. O jogo era movimentado, porém com o Galo superior, ocupando mais o campo de ataque e criando mais oportunidades. Contudo, quem abriu o placar foi o Inter, apostando nos contragolpes. Yago Noal recebeu às costas da defesa e cruzou na medida para Diego Coser marcar aos 26.

Expulsões marcam o jogo entre Atlético e Inter

Atrás do marcador, o Atlético fez uma blitz no campo de ataque em busca do empate. Contudo, aos 40 minutos, Vitão fez falta dura e acabou levando vermelho, deixando o Galo com um a menos. No último lance, o Colorado quase ampliou com Yago Noal.

Apesar de estar em desvantagem numérica, o time da casa empatou logo aos quatro minutos da etapa final. Pedro Ataíde recebeu boa bola de Zé Phelipe e mandou de cavadinha por cima de Diego Esser. Em seguida, o Galo foi empilhando chances desperdiçadas.

O jogo ficou nervoso e, com diferença de menos de um minuto, Lorenzo, do Inter, levou dois cartões amarelos e acabou expulso aos 18. Em seguida, João Victor também levou o vermelho, deixando o Colorado em maus lençóis. A partir daí, o Galo criou inúmeras chances de gol e parou na defesa gaúcha e no goleiro Diego Esser, que fechou a meta.

