Comunicador da Globo condena CBF por anúncio de Ancelotti: ???Pega até mal???

CBF conseguiu fechar a contratação do técnico Carlo Ancelotti em um contrato que vai até o fim da próxima Copa do Mundo - (crédito: Foto: Denis Doyle/Getty Images)

A CBF obteve um desfecho positivo na negociação com o técnico Carlo Ancelotti, que se estendeu por dois anos e ficou marcada por algumas reviravoltas. A forma como a entidade optou por anunciar o comandante italiano foi motivo da crítica do comentarista Eric Faria, na edição desta terça-feira (13) do programa “Seleção SporTV”.

Assim, o jornalista do grupo Globo opinou que faltou criatividade para a instituição divulgar o acerto com o treinador.

“A gente tá em 2025, com a tecnologia explodindo, e teve um anúncio tosco de um técnico espetacular chegando para dirigir a Seleção Brasileira. Imagina isso na mão de alguém que saiba fazer comunicação audiovisual. A gente teve um anúncio tosco. Você não pode anunciar o Ancelotti para dirigir a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo dessa forma. Pega até mal”, explicou o profissional de comunicação.

O ex-jogador Felipe Melo, que atua na mesma função, concordou com o posicionamento do companheiro de bancada, apesar de ser defensor da chegada do técnico.

“Um treinador do porte do Ancelotti, sem dúvida um dos maiores da história. Um cara desse calibre tem que ter uma apresentação digna para as duas partes. Ele traz a esperança que vamos ver dias melhores na Seleção Brasileira. Ele conhece de atleta, sabe lidar com ser humano e eu não tenho dúvida que material humano ele tem. O principal para mim disso tudo é ele colocar no contrato que não pode ter interferência na convocação”, justificou o ex-atleta.

Dirigentes da CBF encontrarão com novo treinador para definir próxima convocação

O coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico, Juan Santos, chegaram à Espanha na última segunda-feira (12). O objetivo da viagem é alinhar com Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira, os detalhes da preparação da Amarelinha, incluindo a convocação para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No próximo mês, o Brasil, aliás, enfrentará Equador e Paraguai.

