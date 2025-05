Ancelotti se despede do Real Madrid e confirma acerto com a Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti falou pela primeira vez após ser anunciado oficialmente como o próximo técnico da Seleção Brasileira. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (13), na véspera da partida contra o Mallorca, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, o treinador italiano se despediu do Real Madrid com gratidão e serenidade.

“Em nenhum momento senti que o Real Madrid não me queria. Sempre recebi carinho do clube e sei que isso vai continuar. Mas é a vida, não dá para ser técnico do Real Madrid para sempre. O clube precisa de um novo impulso, e não vejo isso como um drama. Agradeço imensamente à equipe e ao clube. Agora, cada um segue seu caminho, e eu serei torcedor do Real Madrid para sempre. Nunca imaginei que ficaria seis anos aqui. Aconteceu, e só posso agradecer”, afirmou.

Além disso, Ancelotti confirmou que será o treinador da Seleção Brasileira e disse que pretende aproveitar ao máximo os últimos dias no comando do time espanhol.

“Não me arrependo de nada. Vivi momentos incríveis aqui e quero curtir os 15 dias que ainda tenho. Fiz tudo o que podia, dei o meu melhor, e os títulos estão aí para provar”, completou.

O técnico também refletiu sobre o fim de ciclos.

“No futebol, como na vida, tudo começa e termina. Desde que cheguei, sabia que um dia acabaria. Esse ciclo foi muito bonito. Me diverti demais, assim como todos aqui. Mas tudo tem um fim. Saio feliz, quero encerrar bem essa etapa e, no dia 26, vou falar sobre o novo desafio, que é muito importante para mim. Nunca tive problemas com o clube, nem terei. Tenho o Real Madrid no coração. Dessa maneira, foram seis anos vitoriosos e inesquecíveis”, explicou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.