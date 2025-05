Empresário defende ??nio e afirma que acusações de manipulação são ‘injustas’

Renan Coelho, empresário de Ênio, defendeu o jogador de novas acusações de possível manipulação e garantiu que elas são “profundamente injustas”. O jogador é suspeito de supostamente forçar um cartão amarelo diante do Fortaleza, no último sábado (10), para beneficiar apostadores.

O agente afirmou que Ênio “não cometeu qualquer irregularidade”. Além disso, ele tomará todas as medidas necessárias para proteger sua imagem e seus direitos.

O Juventude, por sua vez, já avisou que tomará “medidas cabíveis internamente” para resolver o assunto. Segundo o ‘ge’, o jogador deverá deixar o clube gaúcho. A decisão não foi oficial, mas é dada como certa nos bastidores.

Nota do empresário de Ênio

“Hoje venho a público não apenas como representante do atleta Ênio, do Juventude, mas também como alguém que conhece sua história e o quanto ele lutou para chegar onde está.

As acusações que estão sendo feitas são profundamente injustas, nos entristecem e abalam uma família inteira. Apurem os fatos e tragam provas do envolvimento do atleta de forma concreta e justa!

Reafirmamos que acreditamos na versão do Ênio, que o jogador não cometeu qualquer irregularidade e confiamos plenamente na sua integridade e no esclarecimento completo dos fatos pelas autoridades competentes.

O devido processo legal e a presunção de inocência devem ser sempre respeitados! Em um caso recente, de outro jogador, o clube ficou ao lado de seu atleta, confiou em sua versão e aguarda o desenrolar do processo judicial, e assim não esperamos nada de diferente do Juventude, que tem uma diretoria muito competente!

Estamos acompanhando de perto toda a situação e tomaremos todas as medidas necessárias para proteger sua imagem e seus direitos. Pedimos responsabilidade e cautela na divulgação de informações, pois qualquer julgamento precipitado pode causar danos irreparáveis à reputação de um profissional exemplar.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.