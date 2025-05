Memphis Depay sofre torção e será desfalque do Corinthians na Sul-Americana

O atacante Memphis Depay vai desfalcar o Corinthians no confronto desta quinta-feira contra o Racing-URU, às 19h (de Brasília), em Montevidéu, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Ele sofreu uma torção no tornozelo durante o treino da última segunda-feira (12), no CT do Timão.

Os médicos do clube avaliaram Depay e descartaram sua participação no jogo. Por isso, ele iniciará um tratamento e se concentrará na recuperação para o clássico contra o Santos, no domingo, pelo Brasileirão, em Itaquera. A delegação alvinegra embarca para o Uruguai nesta quarta-feira sem o seu camisa 10 para um compromisso decisivo, que vale classificação, já que o time soma seis pontos e ocupa a terceira colocação.

O holandês também se envolveu em uma recente polêmica. No duelo contra o Mirassol, ele desperdiçou uma penalidade máxima ao tentar uma cavadinha, o que gerou revolta nos adversários. Agora, ele desfalcará a equipe por conta da contusão, forçando o técnico Dorival a modificar o ataque.

O Corinthians ocupa o terceiro lugar do Grupo C, com cinco pontos. Seu adversário, o Racing-URU, acumulou quatro derrotas e ainda não pontuou, enquanto o América de Cali soma seis pontos e o Huracán lidera com dez. Apenas o primeiro colocado avança diretamente para a próxima fase, enquanto o segundo disputará vaga com equipes eliminadas da Libertadores, em sorteio ainda a ser realizado.

