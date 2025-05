Palmeiras deve ter alterações para jogo da Libertadores; Micael inicia transição física

O Palmeiras reapresentou-se nesta terça-feira (13) de olho no duelo contra o Bolívar, no Allianz Parque, na próxima quinta. A novidade ficou por conta do retorno do zagueiro Micael, que iniciou a transição física e está perto de voltar a jogar pelo Verdão.

O defensor está fora há quase um mês por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo. Na manhã desta terça, ele participou de trabalhos à parte, sob a supervisão do Núcleo de Saúde e Performance. Contudo, o zagueiro segue fora do jogo pela Libertadores.

Na atividade desta terça, aqueles que foram titulares contra o São Paulo fizeram um trabalho regenerativo. Os reservas, no entanto, disputaram um coletivo com dois tempos de 20 minutos. Garotos da base completaram a atividade.

O técnico Abel Ferreira deve preservar alguns jogadores que estiveram em campo no clássico contra o Tricolor, vencido pelo Palmeiras no último domingo. O comandante pode colocar Vanderlan na lateral esquerda, assim como Murilo no miolo da zaga. O português deve escalar ainda Lucas Evangelista e Emiliano Martínez como titulares no meio de campo. No ataque, Vitor Roque deve começar jogando.

Assim, o treinador deve mandar a campo a seguinte escalação: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Vanderlan; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Allan; Paulinho (Facundo Torres), Estêvão e Vitor Roque.

Atualmente, o Palmeiras é o único com 100% de aproveitamento na Libertadores após quatro rodadas e briga para terminar na liderança geral, o que garantiria a vantagem de jogar a partida de volta em casa até a semifinal.

