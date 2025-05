Ex-jogador que trabalhou com Ancelotti se opôs a sua contratação para a Seleção

A contratação do técnico Carlo Ancelotti pela CBF para assumir o comando da Seleção Brasileira dividiu opiniões entre alguns personagens esportivos e fãs. Alguns entendem que era a melhor opção disponível, mas outros argumentam que a alternativa mais viável seria um profissional com experiência no futebol brasileiro.

O ex-meio-campista Rivaldo, pentacampeão mundial e melhor jogador do mundo em 1999, é um dos defensores dessa tese.

“Sempre preferi que a Seleção Brasileira fosse comandada por um técnico brasileiro, por questão de identidade. Afinal, conquistamos todos os nossos cinco títulos mundiais com treinadores nacionais, e até hoje nenhum técnico estrangeiro venceu uma Copa por outro país”, opinou o ex-jogador em uma postagem no Instagram.

Mesmo a decisão sendo diferente do que considera como ideal, o ex-jogador demonstrou apoio ao seu antigo técnico no comando da Seleção

“Diante dos resultados e da pressão da imprensa e da torcida, a escolha por um estrangeiro acabou sendo inevitável. Pelo menos, optaram por um dos melhores: Carlo Ancelotti, um treinador vitorioso que tive o privilégio de dividir a jornada. Ele venceu em todos os clubes que passou, e mesmo com pouco tempo até a Copa, tem condições de fazer um grande trabalho”, argumentou Rivaldo.

“Assim como Felipão em 2001, Ancelotti pode montar uma equipe forte e equilibrada, unindo o melhor do futebol europeu e brasileiro. Com apoio e tempo para observar o cenário nacional, pode sim levar o Brasil ao tão sonhado hexa. Desejo a ele sorte nesse grande desafio”, concluiu o ex-meio-campista.

O jogador brasileiro e Ancelotti trabalharam juntos no Milan por quase dois anos, entre 2002 e 2004. Inclusive, conquistaram a Liga dos Campeões da temporada 02/03.

Ancelotti definir próxima convocação da Seleção em reunião com dirigentes da CBF

O coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico, Juan Santos, chegaram à Espanha na última segunda-feira (12). O objetivo da viagem é alinhar com Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira, os detalhes da preparação da Amarelinha, incluindo a convocação para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No próximo mês, o Brasil, aliás, enfrentará Equador e Paraguai.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook