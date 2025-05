Flamengo projeta volta de Viña no Mundial de Clubes

O Flamengo deve contar com Matias Viña somente na disputa do Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho de 2025. O uruguaio, afinal, está lesionado desde agosto do ano passado. O lateral-esquerdo começou a fazer aquecimento com o grupo nesta semana e tende a evoluir as atividades.

Aliás, a expectativa do departamento de preparação física é que, ainda neste mês, Viña evolua para os treinos com o elenco. Desta forma, a previsão é que o uruguaio esteja à disposição do Flamengo para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. A delegação viajará para os Estados Unidos no dia 10 de junho.

A lesão de Viña, aliás, aconteceu no dia 11 de agosto de 2024, no empate com o Palmeiras. Além de afetar o menisco do joelho direito, o problema também atingiu o ligamento cruzado anterior, o que aumentou a gravidade. Ele ainda fraturou a tíbia. O lateral, portanto, foi operado no dia 15 de agosto.

Cautela com Pedro

Além do lateral-esquerdo, o preparador físico do Flamengo, Diogo Linhares, explicou a condição do camisa 9, que ainda tem seguido um cronograma individualizado de treinos.

“Quanto maior o período de afastamento, levamos um tempo para fazer esse retorno gradual. Sabemos da demanda física que exige o modelo de jogo do Filipe, a intensidade que jogamos. Fazemos esse controle gradual para evitar ao máximo uma outra lesão. Fazemos esse prognóstico de progredir as cargas, evitar uma sequência maior de jogos – explicou Diogo ao ‘ge’.

