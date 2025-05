Revelado por Dorival Júnior no Santos, meia brasileiro chega a 50 jogos na Coreia do Sul

Revelado pelo técnico Dorival Júnior nas categorias de base do Santos, o meio-campista Matheus Oliveira atingiu uma marca significativa em sua carreira nesta semana ao completar 50 jogos com a camisa do FC Anyang, da Coreia do Sul. O clube asiático é o que o brasileiro, de 27 anos, mais defendeu em número de partidas na carreira profissional.

Desde sua chegada ao clube, em 2024, o brasileiro rapidamente destacou-se como peça importante no meio de campo do Anyang. Assim, logo em sua primeira temporada no futebol asiático, terminou como o líder de assistências da equipe. Além disso, ganhou o prêmio de MVP da K League 2 e foi incluído na seleção do campeonato. Seu desempenho ajudou na inédita conquista do título da segunda divisão sul-coreana, que garantiu ao clube o acesso à elite nacional.

LEIA MAIS: Após meses de superação, Calebe se emociona ao marcar pelo Fortaleza no Brasileirão

“É um orgulho enorme atingir essa marca vestindo a camisa do Anyang. Desde que cheguei aqui, fui muito bem recebido por todos, e isso me motivou a dar sempre o meu melhor. Conquistar o título da K League 2 e agora disputar a primeira divisão é um sonho que estamos vivendo juntos. Espero continuar contribuindo com gols, assistências e muita entrega”, afirmou Matheus.

Atualmente, Matheus Oliveira soma dez gols e 11 assistências pelo Anyang. Antes disso, no Brasil, acumulou passagens por clubes como Guarani, Ponte Preta, Atlético Goianiense e Remo, entre outros. Agora, titular absoluto do Anyang, o meio-campista vive o melhor momento da carreira jogando no futebol asiático.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.