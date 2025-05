Sunderland elimina Coventry,na prorrogação, e vai à final do playoff da Segundona inglesa

O Sunderland confirmou, nesta terça-feira (13/5), de firma dramática, sua vaga na final do playoff de acesso à Premier League. No jogo de volta da semifinal, diante do Coventry, a equipe do norte da Inglaterra garantiu a classificação na proogação graças a um gol de Ballard, nos acréscimos do tempo-extra. No tempo normal, perdeu por 1 a 0 com im gol de Mason-Clark (na ida, fora, venceu por 2 a 1). Assim, enfrentará o Sheffield United na decisão, marcada para o dia 24/5, em Wembley.

Essa final da Segundona (Championship) é conhecida como “o jogo mais valioso do futebol”, devido ao enorme impacto financeiro que o acesso à Premier League proporciona. O clube que conquista a vaga na elite inglesa recebe valores de cota de TV e aumento de receitas que podem somar até 170 milhões de libras (cerca de R$ 1,26 bilhão). Por isso, a partida também é apelidada de “O Jogo do Bilhão”.

Vale lembrar que os dois primeiros colocados da Championship sobem diretamente. Nesta temporada, foram o Leeds United (campeão) e o Burnley, ambos com 100 pontos. Os confrontos dos playoffs foram entre Sheffield United (3º) x Bristol City (6º) e Sunderland (4º) x Coventry (5º). O Sheffield havia sido rebaixado na temporada passada e pode voltar à elite. Já o Sunderland caiu em 2016/17. O Coventry não joga a Premier League desde 2001.

Como foi a classificação do Sunderland

No jogo desta terça-feira, mesmo atuando fora de casa, o Coventry saiu na frente. Precisando vencer por um gol para levar a partida à prorrogação (ou pênaltis), ou por dois para garantir o acesso direto, a equipe adotou uma estratégia ousada, montada pelo técnico Frank Lampard — ex-jogador da seleção inglesa e maior ídolo da história do Chelsea. E quase marcou com Jack Rudoni, aos 38 minutos. Na pequena área, ele bateu por cima.

No segundo tempo, o Coventry permaneceu em cima, tanto que teve maior posse (54%) e finalizações (16 a 13).

O Sunderland até passou a atacar com maior intensidade e teve uma chance, mas parou em boa defesa do goleiro Ben Wilson. Contudo, aos 31 minutos, Mason Clark escorou cruzamento da direita de van Ewijk e marcou para o Coventry. No último lance, já nos acréscimos, Wright quase marcou o segundo de cabeça. Assim, com o 1 a 0, que permaneceu até o fim, o Coventry levou o jogo para a prorrogação.

No tempo extra, duas grandes chances para cada lado. Tudo indicava decisão para os pênaltis. Mas, nos acréscimos da etapa final, após escanteio pela esquerda cobrado por Le Fée, Ballard escorou de cabeça e fez o gol que fez o estádio da Luz explodir. Sunderland na final dos playoffs.

