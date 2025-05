Tradicional clube italiano é rebaixado à terceira divisão pela primeira vez

A Sampdoria foi rebaixada para a terceira divisão do futebol italiano, a Serie C, pela primeira vez desde sua fundação, em 1946. O clube, que já foi campeão italiano em 1990/91, atravessa um dos momentos mais difíceis de sua história. Dois anos após terminar o Campeonato Italiano na lanterna, com somente 19 pontos em 38 rodadas, o time voltou a decepcionar o seu torcedor. O time precisava vencer na última rodada da Serie B para manter viva a chance de disputar o play-off contra o rebaixamento. No entanto, nesta terça-feira (13), o tradicional clube empatou por 0 a 0 com o Juve Stabia, fora de casa, e confirmou o rebaixamento.

A equipe é comandada por Alberico Evani, o quarto técnico da temporada, que assumiu após a saída de Leonardo Semplici. No jogo decisivo, a Sampdoria até pressionou no segundo tempo em busca da vitória, mas não conseguiu furar a defesa do adversário, que briga pelo acesso à elite.

A queda é ainda mais dura ao lembrar que, no ano passado, a Samp terminou a Serie B na sétima colocação, chegando ao play-off de acesso. Porém, acabou sendo eliminada na primeira fase pelo Palermo, com derrota por 2 a 0.

Em uma tentativa de evitar o pior, o ex-treinador da seleção italiana, Roberto Mancini, ídolo do clube como jogador entre 1982 e 1997, se juntou ao projeto em abril como consultor. Seu filho, Andrea Mancini, assumiu a diretoria técnica no lugar de Pietro Accardi. Mas nem isso foi suficiente para salvar o time.

Sampdoria é um time tradicional na Itália

Ao longo de sua história, a Sampdoria conquistou títulos importantes: um Campeonato Italiano, uma Recopa Europeia, quatro Copas da Itália, uma Supercopa Italiana e uma Série B. Nesta temporada, porém, somou apenas 41 pontos em 38 rodadas e caiu para a Serie C.

