Atlético Nacional x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia visita o Atlético Nacional nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, pela quinta rodada da Copa Libertadores. As equipes se enfrentaram pela terceira rodada do torneio e, na ocasião, o Tricolor de Aço levou a melhor ao vencer por 1 a 0 na Arena Fonte Nova. No Grupo F, então, o time brasileiro ocupa o primeiro lugar, com sete pontos, enquanto o colombiano aparece na segunda colocação, com seis. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do serviço de streaming Paramount+.

Como chega o Atlético Nacional

A equipe chega para o duelo com duas vitórias consecutivas. A primeira, então, 3 a 1 sobre o Internacional na última semana, em casa, pela quarta rodada do torneio continental. Mas a segunda foi pelo Campeonato Colombiano, no último domingo (11), quando venceu o Llaneros por 2 a 1. Embalado, a equipe quer aproveitar novamente o fator casa para assumir a liderança da chave.

Como chega o Bahia

O Tricolor de Aço vem em um momento diferente, afinal, são duas derrotas consecutivas. Na mais doída, 3 a 1 para o Nacional do Uruguai, em Salvador, pela quarta rodada da Libertadores. Posteriormente, perdeu para o Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Se quiser garantir a primeira colocação do grupo, precisa vencer na Colômbia.

Para a partida, o técnico Rogério Ceni poderá contar com Kayky, após o jogador se machucar na partida contra o Flamengo. Por outro lado, tem alguns desfalques: o lateral-direito Gilberto, o goleiro Ronaldo, zagueiro Kanu, o lateral-direito Santi Arias e o atacante Ademir.

ATLÉTICO NACIONAL X BAHIA

Libertadores – 5ª rodada do Grupo F

Data e Horário: 14/5/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL)

ATLÉTICO NACIONAL: Ospina; Román, Arias, Testillo e Cándido; Uribe, Campuzano e Cardona; Hinestroza, Arce e Viveros. Técnico: Javier Gandolfi

BAHIA: Marcos Felipe, Erick, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Auxiliares: Cristian Navarro (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)

VAR: Luis Lobo (ARG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.