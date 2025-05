CBF divulga áudio do VAR sobre lance polêmico em Santos x Ceará

O empate em 0 a 0 entre Santos e Ceará da última segunda-feira (12), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Brasileirão, contou com lance polêmico. O Peixe reclamou de um possível pênalti em cima do volante Tomás Rincón, mas a arbitragem entendeu que não houve. Nesta terça-feira (13), então, a CBF divulgou o áudio da cabine.

No lance, houve uma disputa de bola entre o jogador venezuelano e Matheus Bahia, lateral-esquerdo do Vozão, aos 13 minutos do segundo tempo. O árbitro Felipe Fernandes não marcou no campo, e a cabine do VAR concordou com a decisão ao entender que houve um “contato simultâneo no toque pela bola”.

Confira parte do diálogo:

“Sem possibilidade de pênalti, ok? Deixa eu te passar o que acontece na jogada: para nós, da cabine, é um contato simultâneo no toque pela bola”, disse o árbitro de vídeo.

“Tem um contato com o jogador de branco, mas, para nós, não faltoso. Contato simultâneo”, prosseguiu o árbitro de vídeo.

O árbitro de campo, então, pediu uma confirmação: “Ok, então, para você, eu não preciso ir olhar?”. E o VAR responde: “para nós, é uma ação de não penal”.

