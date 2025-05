City tenta dar ‘chapéu’ no Bayern de Munique

Wirtz soma 16 gols e 14 assistências em 44 partidas com a camisa do Leverkusen na atual temporada - (crédito: Foto: Lars Baron/Getty Images)

A saída de Florian Wirtz do Bayer Leverkusen ao final da temporada está praticamente certa, e o que não faltam são interessados. O Bayern de Munique trata o meio-campista como prioridade na próxima janela de transferências e está disposto a fazer o maior investimento da história do clube. No entanto, o destino do jogador pode acabar sendo o Manchester City. Segundo o jornal alemão ‘Bild’, Wirtz viajou com os pais para Manchester e se reuniu com o técnico Pep Guardiola. O trio voltou para a Alemanha ainda nesta terça-feira (13).

Para tirar o jovem de 22 anos do Leverkusen, o City vai precisar desembolsar entre 130 e 150 milhões de euros. O grupo Bayer, dono do clube, já autorizou o diretor esportivo Fernando Carro a negociar a venda. Além disso, segundo a imprensa alemã, a preferência do Leverkusen é negociar com um time de fora da Alemanha, e não com o rival Bayern de Munique.

Nesta temporada, Wirtz soma 16 gols e 14 assistências em 44 partidas com a camisa do Leverkusen.

Wirtz é prioridade no Bayern de Munique

O Bayern considera o jogador de 22 anos uma prioridade para a próxima janela de transferências e está disposto a investir pesado para contratá-lo. Para isso, o clube terá que gastar entre 130 e 150 milhões de euros para fechar a negociação. Se o negócio acontecer por esses valores, Wirtz se tornará o jogador mais caro da história do clube, superando Harry Kane, contratado por 95 milhões de euros.

Por fim, o contrato atual de Wirtz vai até 2027, e sua cláusula de rescisão, no valor de 125 milhões de euros, só passa a valer a partir de 2026. Ou seja, se algum clube quiser contratá-lo agora, terá que pagar mais do que isso, ou esperar para tentar reduzir o custo.

