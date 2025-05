Grêmio vacila e fica no empate com o Godoy Cruz

Andino aproveita vacilo do Grêmio e faz o gol de empate do Godoy Cruz, neste 1 a 1, pelo Grupo D da Sul-Americana - (crédito: Foto: Divulgação/Godoy Cruz)

O Grêmio teve alguns lampejos diante do Godoy Cruz, nesta terça-feira (13/5), pela 5ª rodada do Grupo D da Sul-Americana. Mas, na Arena Gremista, decepcionou sua torcida ao ficar apenas no 1 a 1 contra os argentinos. Os gremistas saíram na frente logo aos seis minutos, com um golaço de João Pedro. Mas ainda no primeiro tempo, Andino deixou tudo igual. Os gaúchos reclamaram da não marcação de um pênalti no último lance do jogo.

A partida teve um lance dramático. O lateral-direito gremista Igor Serrote caiu de mau jeito no início do segundo tempo e saiu com suspeita de fratura no braço esquerdo.

O empate leva o Grêmio aos 9 pontos. A equipe tem assegurado, pelo menos, o 2º lugar (vaga na repescagem), mas a liderança ficou complicada. Afinal, o Godoy Cruz vai a 11 pontos e, como na rodada final jogará em casa contra o já eliminado Atlético Grau, deve confirmar a pontra e a vaga direta às oitavas. Os gremistas, na última rodada, recebem o também eliminado Sportivo Luqueño.

Grêmio na frente. Mas cede o empate

O Grêmio começou mostrando atitude e estratégia inteligente, com os avanços dos laterais — notadamente Lucas Esteves pela esquerda — e com Braithwaite um pouco mais recuado. Aos seis minutos, fez um belo gol. Braithwaite foi bloqueado, mas a sobra ficou com o lateral-direito João Pedro, que mandou de esquerda, por cobertura, pegando o goleiro Petroli adiantado. Uma pintura.

O Grêmio estava melhor. Mas aos 28, Auzmendi aproveitou um cochilo de Jemerson e chutou. A bola raspou a trave. Quase o gol de empate do Godoy. Mas no minuto seguinte, não teve jeito. Nova falha defensiva, desta vez de Wagner Leonardo, que perdeu a bola. Altamira dominou e chutou de fora da área. Volpi deu rebote num chute muito fraco. Na sobra, Andino chutou fraco. Mas Volpi voltou a falhar. O Godoy Cruz empatava a partida.

O Grêmio lamentou a chance que Arezo perdeu em dois lances. No primeiro, após boa jogada de Cristian Olivera, chutou em cima do zagueiro e, na volta tentou de bicicleta. Para fora.

Drama de Igor Serrote

Logo no início do segundo tempo, um lance lamentável. Ao tentar combater uma bola, Igor Serrote caiu de mau jeito e aparentemente fraturou o braço esquerdo. Teve de ser substituído. Muita infelicidade do lateral-direito, que entrara aos 40 minutos no lugar de João Pedro, o autor do gol, que saiu machucado ainda no 1º tempo. Serrote ficou menos de 15 minutos em campo. João Lucas entrou em seu lugar. Foi bastante tímido, como todo time gremista, que fez um segundo tempo apático e chegou a ver o rival dominar as ações em alguns momentos da partida.

O empate não deixava nada felizes os mais de 15 mil gremistas presentes na Arena. Mas o time gaúcho foi para o abafa e quase marcou nos acréscimos. Primeiramente, Ronald obrigou o goleiro Petroli a fazer uma grande defesa. No escanteio, Jemerson ficou com a sobra e chutou para fora. Só que, aparentemente, houve um agarrão de Poggi em Ronald na jogada. Mas o VAR não considerou pênalti claro. E assim, 1 a 1 no placar final.

GRÊMIO 1X1 GODOY CRUZ (ARG)

5ª rodada do Grupo D da Sul-Americana

Data: 13/5/2025

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Público: 15.472

Renda: R$ 706.677,00

Gols: João Pedro, 6’/1ºT (1-0); Andino, 29’/1ºT (1-1)

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote, 40’/1ºT e, depois, João Lucas, 5’/2ºT) Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi (Alysson, 33’/2ºT), Ronald, Monsalve e Braithwaite; Cristian Olivera (André Henrique, 33’/2ºT) e Arezo (Amuzu, 5’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

GODOY CRUZ-ARG: Petroli; Arce, Mendoza, Quiroz (Rasmussen, 29’/2ºT) e Meli; Poggi, Abrego e Barrea (Depuy, 18’/2ºT); Altamira (Leyes, 29’/2ºT), Andino (Valverde, 39’/2ºT) e Auzmendi (Leyes, 29’/2ºT). Técnico: Esteban Solari.

Árbitro: Diego Ulloa (COL)

Auxiliares: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL)

VAR: Heider Castro (COL)

Cartões amarelos: Dodi, André Henrique (GRE); Arce (GOD)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.