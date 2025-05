Central Córdoba vence Táchira e pressiona Flamengo na Libertadores

Central Córdoba venceu o Deportivo Táchira e se isolou na liderança do Grupo C na Libertadores - (crédito: - Foto: Divulgação / Deportivo Táchira FC)

O Central Córdoba dificultou a vida do Flamengo na Libertadores. Afinal, o time argentino venceu o Deportivo Táchira por 2 a 1, nesta terça-feira (13), na Venezuela, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Dessa forma, pressionou o Rubro-Negro para a partida contra a LDU, do Equador, na próxima quinta (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Veja a classificação da Libertadores!

Com a vitória, o Central Córdoba chegou aos 11 pontos e se isolou na liderança do Grupo C. Próximo adversário do Flamengo, a LDU ocupa o segundo lugar, com 8. Já o Rubro-Negro, por sua vez, é o terceiro colocado com cinco. Portanto, em caso de vitória sobre os equatorianos, iguala em pontos, mas precisa tirar três gols de saldo.

Expulsão relâmpago

Na lanterna da chave e em busca do seu primeiro ponto na competição, o Deportivo Táchira se complicou após a expulsão do zagueiro Tamiche, aos 13 minutos do primeiro tempo. O jogador do time venezuelano tentou cortar com a mão uma finalização do Central Córdoba. Mas não escapou do VAR, que recomendou a revisão do lance.

Com um a menos, o Deportivo Táchira foi presa fácil dos argentinos. Assim, o Central Córdoba abriu o placar aos 20 minutos, com Galván. Após cobrança de escanteio, o volante subiu sozinho e cabeceou para o fundo das redes.

Reação em 20 segundos

Em vantagem numérica e no placar, o Central Córdoba relaxou. Com isso, o Deportivo Táchira cresceu na partida e chegou ao empate com Bryan Castillo, aos 29 minutos do segundo tempo. Porém, a sensação de conquistar o seu primeiro ponto na Libertadores durou apenas 20 segundos. Assim, os argentinos desempataram o jogo pouco após a saída de bola. Verón aproveitou cruzamento e finalizou de primeira.

Com a vitória, o estreante Central Córdoba está perto de uma classificação histórica às oitavas de final da Libertadores. Em sua primeira participação na competição, os argentinos lideram o Grupo C. O último jogo será contra a LDU, dia 28, às 21h30, em Quito.

