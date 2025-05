Cerro Largo x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vitória se prepara para disputar a primeira das duas “finais” que terá pela frente na Sul-Americana. O Leão enfrenta o Cerro Largo, nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), em Montevidéu, no Uruguai, pela 5ª rodada da fase de grupos, para seguir com chances de classificação. Assim, precisa conquistar os três pontos. Por outro lado, um tropeço resulta na eliminação.

Veja a classificação da Sul-Americana!

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Disney+.

Como chega o Cerro Largo

Atual segundo colocado do Grupo B, o Cerro Largo depende apenas dele para se classificar na Sul-Americana. Em caso de triunfo em casa, elimina o Vitória da competição continental e ainda sonhará com a liderança. Vale lembrar que somente o primeiro da chave avança direto às oitavas, enquanto o segundo enfrenta os terceiros da Libertadores nos playoffs.

Como chega o Vitória

Sem chances de terminar na liderança do grupo, o Vitória já sabe que vai precisar disputar os playoffs em caso de classificação. Para isso, no entanto, precisa vencer os dois jogos restantes. Assim, o jogo contra o Cerro Largo ganha clima de “decisão”. Para o jogo contra os uruguaios, o técnico Thiago Carpini não conta com Renato Kayzer. Dessa forma, Matheusinho deve ganhar nova chance entre os titulares.

CERRO LARGO X VITÓRIA

Sul-Americana – 5ª rodada do Grupo B

Data e horário: 14/05/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai

CERRO LARGO: Santilli; Garcia, Brasil Alcaire, Parada e Bonifazi; Assis, Bertocchi, Matias Mir e Anasco; Contrera e Peraza. Técnico: Danielo Núñez

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Edu e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas e Matheusinho; Erick, Janderson e Léo Pereira. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Joel Alarcon (PER)

Assistentes: Alberth Alarcon (PER) e Leonar Soto (PER)

VAR: Michael Espinoza (PER)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.