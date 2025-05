Cruzeiro x Palestino: onde assistir, escalações e arbitragem

Sem chances de classificação para as oitavas de final, o Cruzeiro recebe o Palestino pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (14). A partida está marcada para iniciar às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Pelo Grupo E, a Raposa amarga a lanterna da tabela, com apenas um ponto. Por outro lado, os chilenos aparecem na segunda colocação, somando nove pontos, e brigam pela liderança da chave com o Mushuc Runa. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do serviço de streaming Paramount+.

Como chega o Cruzeiro

Após campanha para equecer, com três derrotas e um empate, o Cabuloso entra em campo apenas para cumprir tabela no torneio continental. Portanto, Leonardo Jardim deve entrar com time alternativo na partida, ainda mais com o clássico contra o Atlético-MG marcado para o fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. A ideia, então, é dar oportunidade aos jovens da base e jogadores considerados reservas. O lateral-direito William, o atacante Lautaro Diaz e o volante Walace devem aparecer na escalação.

Como chega o Palestino

Buscando a liderança do Grupo E, o Palestino estreou com derrota no torneio, mas engatou três vitórias consecutivas na sequência. Na última, bateu o Unión Santa Fe por 2 a 1, de virada, fora de casa. Para a partida em Belo Horizonte, técnico Lucas Bovaglio não poderá contar com Nicolas Meza, afinal, o meia rompeu o tendão de Aquiles no último sábado (10), pela Copa do Chile. Além disso, há dúvida sobre a escalação de Francisco Montes, devido a questões físicas.

CRUZEIRO X PALESTINO

Copa Sul-Americana – 5ª rodada do Grupo E

Data e Horário: 14/5/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Cássio; William, Jonathan Jesus (Fabrício Bruno), Villalba, Kaiki Bruno; Lucas Silva (Romero), Walace, Eduardo, Rodriguinho, Lautaro Díaz, Gabigol (Bolasie). Técnico: Leonardo Jardim

PALESTINO: Salas; Espinoza, Ceza, Meza (Suárez) e León; Fernández e Martínez; Tapia Pérez, Abrigo e Carrasco; Marabel. Técnico: Lucas Bovaglio

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Auxiliares: Jesus Sanchez (PER) e Stephen Atoche (PER)

VAR: Diego Haro (PER)

