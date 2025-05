São Paulo renova com Lucas Ferreira até 2029

O São Paulo anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato com o atacante Lucas Ferreira. Um dos destaques da conquista da Copinha no começo do ano, o jogador de 19 anos estendeu o seu vínculo até o final de 2029.

O clube já estava trabalhando na renovação do atleta por conta do assédio recebido de outros clubes. Com uma multa de R$ 40 milhões para o mercado brasileiro, Lucas Ferreira recebeu contatos de Cruzeiro, Bahia e Bragantino. O Tricolor sempre confiou na permanência do jogador e também procurava aumentar o seu salário, que era de apenas R$ 20 mil.

Depois da disputa da Copa São Paulo, Lucas Ferreira foi um dos atletas que subiram para o time principal e que mais ganhou oportunidades. Nesta temporada, o atacante já atuou em 15 partidas, com um gol marcado e uma assistência. O jogador não escondeu a alegria com a renovação e disse que espera conquistar títulos ainda neste ano com a camisa tricolor.

“Só tenho que agradecer a Deus por tudo o que vem fazendo na minha vida. Estou muito feliz por renovar com o São Paulo. Meu objetivo é conquistar muitos títulos com essa camisa e, se Deus quiser, ainda neste ano”, enfatizou.

