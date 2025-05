NBB: Tatum é nova baixa em playoffs marcado por lesões de estrelas

Tatum rompeu o tendão de Aquiles no fim do jogo 4 contra o Knicks e está fora da temporada - (crédito: Elsa/Getty Images/AFP)

Lesões são parte do jogo, sempre vão ser, mas não muda o fato de serem dolorosas para o jogador e para a torcida, especialmente em tempo de playoffs. O mata-mata da NBA, por exemplo, ganhou tom de sobrevivência ao passo em que estrelas estão ficando pelo caminho e assistindo de fora da quadra as partidas decisivas na trajetória pelo título. A vítima mais recente foi Jayson Tatum, do atual campeão Boston Celtics, fora da temporada após romper o tendão de Aquiles na derrota para o New York Knicks, na segunda-feira (12/5). A lista de baixas, porém, é extensa.

A bruxa está solta por todos os lados, em especial no Leste. Melhor time da conferência, o Cleveland Cavaliers ficou com a costas contra a parede e em risco de eliminação, mas sem poder usar força máxima em muitas ocasiões. Os problemas físicos começaram a aparecer ainda na primeira rodada, quando Darius Garland machucou o dedão do pé esquerdo. O armador All Star pôde descansar em dois jogos na série contra o Miami Heat e também ficou de fora das duas primeiras partidas contra o Indiana Pacers.

O Cavs ainda perdeu o ala-pivô Evan Mobley, eleito melhor defensor da temporada, e o ala De’Andre Hunter no jogo 2 da semifinal. Ambos voltaram a jogar no sacrifício, assim como a estrela Donovan Mitchell, cestinha da equipe que ignorou uma lesão no tornozelo para seguir em quadra. De qualquer forma, não conseguiram impedir o prejuízo e foram eliminados por 4 x 1, nesta terça-feira (13/5).



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NBA Brasil (@nbabrasil)

Na outra chave da conferência, o Celtics agora precisa lidar com uma desvantagem de 3 x 1 e sem o apoio do principal jogador para buscar a virada em cima do Knicks. Tatum se lesionou no fim da derrota por 121 x 113, na segunda-feira (12/5), e fez cirurgia ainda na terça-feira (13/5) para reparar o tendão de Aquiles. Ele deve ficar fora de combate até a reta final da próxima temporada e aumentou a lista de problemas do departamento médico, que teve visitas de Jrue Holiday (coxa), Kristaps Porzingis (quadro viral) e Sam Hauser (tornozelo) durante os playoffs.

“Obviamente queremos entrar em quadra e competir, mas quando um jogador desse calibre (Tatum) é derrubado e rola de dor como aconteceu, você sabe que algo está errado. Desejo o melhor para ele, porque você nunca quer ver algo como isso”, disse Jalen Brunson, armador do Knicks.

O cenário não é nada diferente no Oeste e a principal ausência é Stephen Curry. O camisa 30 do Golden State Warriors sentiu a coxa esquerda na vitória contra o Minnesota Timberwolves para abrir 1 x 0 na série. No entanto, ele ficou fora dos três confrontos seguintes e o time perdeu todos. Mesmo com a corda no pescoço da equipe, o craque não terá condições de atuar e é ausência confirmada para a decisão desta quarta-feira (14/5), às 22h30. A franquia ainda havia ficado sem Jimmy Butler em um episódio contra Houston por uma contusão na pelvis.

“Todo ano os playoffs são sobre adaptação, seja para um plano de jogo, uma lesão ou uma escalação. Então, somente temos que nos adaptar”, comentou o técnico Steve Kerr após a primeira partida contra o Wolves.

“Não vamos dar uma de Super Homem. Se ele (Curry) estiver em condições de jogar, tenho certeza que ele irá. Estou pensando no futuro. Se ele puder, sabemos que vai jogar, mas sem pressão. Temos que descobrir como ganhar, independente dele estar em quadra ou não”, acrescentou o ala-pivô Draymond Greed.

Quem avançar terá pela frente Oklahoma City Thunder ou Denver Nuggets, empatados em 2 x 2 na única série que escapou de baixas notáveis. Ainda assim, Michael Porter Jr, do time do Colorado, está jogando com uma proteção no ombro esquerdo para mascarar a lesão que deveria deixá-lo fora por quatro a seis semanas.

O estágio atual dos playoffs é as semifinais de conferência, mas lesões importantes aconteceram também na etapa anterior. O caso mais notório foi o rompimento do tendão de Aquiles de Damian Lillard, do Milwaukee Bucks, além da contusão no quadril de Ja Morant, varrido com o Memphis Grizzlies.

Ainda assim, a bruxa solta não é novidade na liga nos últimos anos. Na edição passada, nomes como Giannis Antetokounmpo, Zion Williamson, Kawhi Leonard e Joel Embiid lidaram com problemas físicos justamente no período de mata-mata. O torcedor também deve lembrar das finais de 2019, quando o Warriors ficou sem Kevin Durant e Klay Thompson e amargou o vice para o Toronto Raptors.

Sem Tatum, Curry e outros tantos fora das condições ideais, resta saber se os playoffs de 2024/25 da NBA serão decididos pelo melhor ou por aquele que conseguir se manter de pé até o fim.