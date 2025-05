Juventude x Cruzeiro (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O Juventude recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira (14), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Homero Soldatelli, pela 10ª rodada do Brasileirão Sub-20. O Verdão é o quinto colocado da tabela, com 16 pontos, enquanto o Cabuloso, com 14, aparece logo atrás, na sétima posição. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Papo, canal oficial do Juventude no Youtube.

Como chega o Juventude

Após duas vitórias consecutivas no torneio, sobre Fluminense e Novo Hamburgo, o Verdão perdeu para o Atlético-GO na última quarta-feira (7), pela nona rodada do torneio. Assim, perdeu a chance de encostar no topo da tabela e, com 16 pontos, ocupa a quinta posição.

Como chega o Cruzeiro

Assim como o adversário, o Cruzeiro também vem de derrota na competição. Na última quinta-feira (8), perdeu para o Palmeiras, por 3 a 0, na Arena Barueri. Porém, essa foi a segunda derrota consecutiva da Raposa, que caiu posições na tabela. Anteriormente, perdeu para o Athletico-PR, por 1 a 0, dentro da Toca da Raposa I. Na sétima colocação, precisa reencontrar o caminho da vitória para retornar ao topo.

JUVENTUDE X CRUZEIRO

Brasileirão Sub-20 – 10ª rodada

Data e Horário: 14/5/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Homero Soldatelli, Flores da Cunha (RS)

JUVENTUDE: Luiz Turatto; Luiz Eduardo, Bernardo, Eduardo Lopes e Gabriel Borges; Kaynan, Sasso e Gui Teixeira; Alex Martins, Lucas Fernandes e Beto. Técnico: Filipe Dias

CRUZEIRO: Marcelo Eráclito; Janderson, Bruno Alves, Gustavo Carvalho e Nicolas Pontes; Murilo Rhikman, Cauan Baptistella, Rhuan Gabriel e Filipe; Kenji e André. Técnico: Luciano Dias

Árbitro: Jonathan Giovanella Vivian (RS)

Auxiliares: Fabricio Lima Baseggio (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS)

