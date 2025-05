Mano fala sobre possível repescagem do Grêmio: ‘Encarar o que vier’

Sob o comando de Mano Menezes, o Grêmio empatou em 1 a 1 com o líder do Grupo D, o Godoy Cruz, em Porto Alegre, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Tricolor ficou mais distante da primeira colocação da chave.

Na vice-liderança da tabela, com nove pontos, está a dois de distância do time argentino. Porém, na última rodada, o Tomba decidirá em casa, contra o já eliminado Atlético Grau.

Essa situação faz com que o técnico Mano Menezes já comece a projetar o Grêmio no próximo passo de quem termina na segunda colocação dos grupos no torneio: a repescagem. Para o treinador, agora resta encarar e superar o que vier pela frente.

“Queríamos muito a primeira colocação, a possibilidade era hoje para evitar duas partidas que agora são quase inevitáveis. Mas vamos em frente, encarar o que temos que encarar com disposição e vontade de superar todos os aspectos. Quem está no Grêmio precisa ter esse comportamento sempre”, disse Mano Menezes após a partida.

Análise do jogo

Os donos da casa saíram na frente com gol de João Pedro logo aos seis minutos de jogo, mas os visitantes deixaram tudo igual ainda na primeira etapa. Mesmo com a maior posse de bola, o Imortal não conseguiu segurar o placar para garantir a vitória em casa.

“Fizemos um gol cedo, mas acho que não tínhamos tanto controle quando fizemos o gol. Ainda acho que tomamos gol com muita facilidade. Acho que a gente abre o meio desnecessariamente, a bola entrou do zagueiro de novo no atacante, uma coisa que não existe como princípio no jogo de alto nível. Se tiver dúvida, tem que dar o lado. E a gente deu o centro. A bola entrou direto, perdemos a disputa, foi indo e entrou do jeito que a gente viu”, analisou.

“Achei que a equipe teve vontade, teve disposição, entrega, mas ainda faltou um jogo de mais qualidade para sair com a vitória. Nosso caminho é melhorar a produção ofensiva da equipe sem perder a segurança que adquirimos um pouco na parte defensiva. Achei que para pressionar espaçamos um pouco o meio da última linha. Temos que ter essas correções de leitura para não se repetir essa facilidade de sofrer gols”, concluiu.

Agora, então, o Grêmio encara o Sportivo Luqueño pela última rodada da fase de grupos. Em Porto Alegre, precisa vencer a equipe paraguaia e torcer para uma derrota do Godoy Cruz para avançar de forma direta às oitavas de final. Em caso de empate do líder, o Tricolor Gaúcho precisa vencer bem para ultrapassar o saldo de gols dos argentinos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.