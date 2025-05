Fortaleza empata com Bucaramanga e deixa escapar classificação antecipada

Fortaleza lutou até o fim, mas empatou sem gols com o Atlético Bucaramanga no Castelão - (crédito: - Foto: Divulgação/Conmebol)

O Fortaleza perdeu uma grande oportunidade de garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores. Afinal, o Leão sofreu com a retranca do Atlético Bucaramanga, da Colômbia, e empatou por 0 a 0, nesta terça-feira (13), no Castelão, pela 5ª rodada da fase de grupos. Com isso, o time tricolor vai decidir a vaga contra o Racing, dia 29, às 21h30 (de Brasília), na Argentina.

Veja a classificação da Libertadores!

Com o empate, o Fortaleza chegou aos oito pontos e ainda dorme na liderança do Grupo F, no entanto, pode perder o posto para o Racing. O time argentino enfrenta o Colo-Colo, do Chile, nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Argentina, e pode garantir a classificação antecipada às oitavas. Já o Atlético Bucaramanga, por sua vez, é o terceiro colorado com seis pontos.

Leão tenta, mas não fura retranca

O Fortaleza encontrou dificuldades para passar pelo ferrolho colombiano. Assim, o Leão chegou a ter mais de 60% da posse de bola na maior parte do jogo, mas deu pouco trabalho ao goleiro Quitana. O jeito foi tentar acelerar as jogadas com bolas longas, explorando a velocidade de Marinho. Foi dessa forma que Breno Lopes teve a melhor chance do time tricolor, mas chutou por cima do gol.

Já na etapa final, o Fortaleza teve uma postura mais agressiva e esmagou o Bucaramanga no campo de defesa. Dessa forma, o Leão criou boas oportunidades, como com Breno Lopes, aos 14 minutos. Após boa trama com Marinho, o camisa 26 acertou a trave. Pochettino, Lucero e Pikachu também tiveram chances, mas não aproveitaram. Assim, o zero permaneceu no placar e frustrou os tricolores.

FORTALEZA 0 X 0 ATLÉTICO BUCARAMANGA

Libertadores – 5ª rodada do Grupo E

Data: 13/05/2025

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Gols:

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Lucas Sasha (Pochettino, 20’/2ºT) e Emmanuel Martínez (Calebe, 43’/2ºT); Marinho (Yago Pikachu, 31’/2ºT), Breno Lopes (Kervin Andrade, 30’/2ºT) e Deyverson (Lucero, 20’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

BUCARAMANGA: Quintana; Gutiérrez, Romaña, Henao e Hinestroza; Fabry Castro, Diego Chávez (Mena, 40’/2ºT), Castañeda (Peñaranda, 19’/2ºT), Sambueza (Leonardo Flores, 31’/2ºT) e Londoño (Mosquera, 40’/2ºT); Pons. Técnico: Leonel Álvarez

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Eduardo Britos (PAR)

VAR: Mario Diaz de Vivar (PAR)

Cartões amarelos: Londoño (BUC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.