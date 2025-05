Na estreia de Diniz, Vasco perde para Lanús e só tem chance de playoffs na Sula

A estreia de Fernando Diniz no comando do Vasco foi com derrota. Na noite desta terça-feira (13), o time perdeu por 1 a 0 para o Lanús, fora de casa, pela quinta rodada da Sul-Americana, e chega a nove partidas sem vencer na temporada. Carrera anotou o gol solitário no Estádio La Fortaleza, na província de Buenos Aires.

Desse modo, o Cruz-Maltino segue estacionado nos cinco pontos e cai para a terceira colocação do Grupo G. Isso porque o Melgar derrotou o Puerto Cabello, na Venezuela, no outro duelo da chave. Os peruanos chegam a sete somados e ultrapassam, portanto, os cariocas.

Na última rodada, porém, os times se enfrentam em São Januário. Uma vitória vascaína leva a equipe para os playoffs contra um dos terceiros colocados que chegam da Libertadores. O Lanús, por outro lado, assegura o primeiro lugar do grupo, com 11 pontos, e carimba a vaga direta para as oitavas de final.

Primeiro tempo

As equipes fizeram uma primeira etapa morna com alternância na posse de bola. Mas esbarraram em suas limitações e não empolgaram. Prova disso é que houve um único lance, de fato, perigoso. Aos 25 minutos, Marcelino Moreno recebeu lançamento, driblou Léo Jardim e só não correu para comemorar porque Luiz Gustavo tirou a bola em cima da linha. Os jogadores vascaínos, na tentativa de entender o estilo de Fernando Diniz atuaram preocupados em não cometer vacilos. O time teve uma boa chegada quando Piton cruzou para Vegetti e, na sobra da defesa, Coutinho finalizou por cima. Depois, os brasileiros chegaram com Rayan, ma o atacante demora para dar o passe para Nuno Moreira, que estava livre na área.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Vasco seguiu apresentando falhas diante de um Lanús que não chegou a ser brilhante em momento algum. Mas os anfitrões fizeram o suficiente para vencer. Diante da inércia dos brasileiros, o time argentino teve maior posse e incomodou. Aos oito minutos, Medina lançou para Salvio, que cruzou rasteiro na área. Marcich furou, mas Carrera mandou para a rede, abrindo o placar. O Vasco viveu seu pior momento no jogo na metade da etapa final com tentativas frustradas de se lançar ao ataque. Para piorar, Hugo Moura recebeu o segundo amarelo e foi expulso após falta em Marcelino Moreno na entrada da área. O Lanús, satisfeito com o resultado, se armou para contragolpear e teve outras duas oportunidades, com Léo Jardim brilhando em uma delas. Assim, o 1 a 0 se manteve até o fim.

LANÚS 1×0 VASCO

5ª rodada do Grupo G da Sul-Americana

Data: 13/5/2025

Local: La Fortaleza, Lanús (ARG)

Gol: Carrera, 9’/2ºT (1-0)

LANÚS: Losada; Méndez (Muñoz, 44’/2T), Izquierdoz, Dejesús e Marcich; Medina, Cardozo, Marcelino Moreno (Orozco, ‘/2ºT) e Carrera (Ramírez, 40’/2T); Salvio (Segovia, 26’/2ºT) e Bou (Canelo, 26’/2T). Técnico: Mauricio Pellegrino.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo (Luiz Gustavo, 27’/2ºT) e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Mateus Carvalho, 37’/2ºT) e Philippe Coutinho (Alex Teixeira, 36’/2ºT); Rayan (Adson, 27’/2ºT), Nuno Moreira (Lucas Oliveira, 41’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Carlos Benítez (PAR)

Auxiliares: Roberto Cañete (PAR) e Jose Villagra (PAR)

VAR: Fernando Lopez (PAR)

Cartões amarelos: Marcelino Moreno (LAN); João Victor, Paulinho (VAS)

Cartão Vermelho: Hugo Moura, 37’/2ºT (VAS)

