Juventude anuncia a contratação do técnico Cláudio Tencati

Claudio Tencati é o novo técnico do Juventude - (crédito: Foto: Divulgação / EC Juventude)

O Juventude anunciou, nesta terça-feira (13), a contratação do técnico Cláudio Tencati para o restante da temporada. Ele assina vínculo até o fim da temporada após se despedir do Atlético-GO.

Tencati, de 51 anos, chega para substituir Fábio Matias, dispensado após a goleada de 5 a 0 para o Fortaleza no último sábado (10). Ao aceitar a proposta, a classificou como “irrecusável” ao se desligar do clube goiano, que disputa a Série B do Brasileiro.

O treinador, que acumula passagens por Londrina, Criciúma, Brasil de Pelotas e Vitória, desembarca em Caxias do Sul nesta quarta (14) para ser devidamente apresentado e conhecer o elenco, além de já dirigir seu primeiro treino. Aléssio Antunes e Lucas Leme chegam como auxiliares.

“Bem-vindo, Claudio Tencati! O novo treinador Jaconero chega ao Alfredo Jaconi para comandar o Juventude na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Boa sorte, professor! Vamos JUntos pelos objetivos da temporada”, escreveu o clube gaúcho.

O time jaconero aparece na zona de rebaixamento do Brasileirão — é o 18º posição com sete pontos, dois atrás do São Paulo, primeira equipe acima.

Bem-vindo Claudio Tencati ???????? O novo treinador Jaconero chega ao Alfredo Jaconi para comandar o Juventude na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. O comandante desembarca em Caxias do Sul nesta quarta-feira, ao lado dos auxiliares Aléssio Antunes e Lucas Leme. Tencati… pic.twitter.com/VsJc6O93W9 — E.C. Juventude (@ECJuventude) May 13, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.