Coutinho cobra responsabilidade dos jogadores após nova derrota do Vasco

O Vasco segue em um momento complicado na temporada. Na noite desta terça-feira (13), na estreia de Fernando Diniz, o Cruzmaltino perdeu para o Lanús, chegou ao nono jogo sem vencer e deixou a zona de classificação do seu grupo na Sul-Americana.

A pressão pelo momento na temporada e na competição fizeram a equipe vascaína lamentar muito o resultado. O meia Phillippe Coutinho destacou a importância que os pontos na Argentina tinham para o planejamento cruzmaltino. O jogador também cobrou responsabilidade dos jogadores para o clube deixar essa situação incômoda.

“O resultado difícil, não era o que a gente necessitava. Óbvio que a gente precisava sair daqui com os pontos. A gente sabe que se classificam dois, no outro jogo o Melgar está ganhando, então isso nos dá uma chance para o último jogo em casa. Acho que agora a gente tem que juntar e cada um assumir a responsabilidade de vestir essa camisa, que é uma camisa gigante. Só assim, trabalhando triplicado a gente vai conseguir os resultados que esse clube merece”, ressaltou.

Com o resultado, o Vasco não possui mais chances de classificação para as oitavas de final na Sul-Americana. Na terceira colocação do grupo, com cinco pontos, o Cruzmaltino precisa vencer o Melgar na próxima rodada para avançar aos playoffs contra quem vem da Libertadores.

