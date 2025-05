Lucero cita dificuldades e lamenta gols perdidos do Forteleza

O Fortaleza deixou escapar a classificação antecipada e se complicou na Libertadores. Afinal, o Leão empatou sem gols com o Atlético Bucaramanga, nesta terça-feira (13), no Castelão, pela 5ª rodada da fase de grupos. Com isso, vai decidir a vida fora de casa contra o Racing, na Argentina, na última rodada. O centroavante Lucero lamentou as chances perdidas contra o time colombiano.

“Foi um jogo muito difícil. Criamos muitas situações para fazer o gol, mas não aproveitamos. Temos uma partida decisiva na Argentina e temos que continuar trabalhando”, disse.

Com chances de conquistar a classificação antecipada, o Fortaleza encontrou dificuldades no primeiro tempo e criou pouco perigo para o Bucaramanga. Já na etapa final, mudou a postura. Dessa forma, criou chances e perdeu um caminhão de gols. Lucero, por exemplo, teve uma grande oportunidade após sobra na área, mas chutou por cima do gol.

Com o empate, o Fortaleza chegou aos oito pontos e ainda dorme na liderança do Grupo F, no entanto, pode perder o posto para o Racing. O time argentino enfrenta o Colo-Colo, do Chile, nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Argentina, e pode garantir a classificação antecipada às oitavas. Na última rodada, o Leão enfrenta os argentinos, dia 29, no mesmo horário e local.

