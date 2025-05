Conselho do Corinthians marca data para retomar votação do impeachment de Augusto Melo

O Conselho Deliberativo do Corinthians vai retomar a sessão de votação do impeachment do presidente Augusto Melo no dia 26 de maio. Após a suspensão da última sessão, no dia 20 de janeiro, os membros do órgão receberam a convocação do presidente Romeu Tuma Júnior nesta terça-feira (14).

A votação do começo do ano acabou sendo suspensa por falta de tempo hábil para concluir o processo. A admissibilidade do impeachment chegou a ser aprovada por uma margem apertada, 126 a 114, mas o afastamento de Melo não chegou a ser votado.

A sessão do dia 26 terá dois atos. Primeiro, o presidente da Comissão de Ética e Disciplina do Clube e Augusto Melo, ou representante, terão direito a 30 minutos de fala cada. Depois disso, os conselheiros votarão o afastamento ou não do presidente, em uma votação secreta com cédulas de papel.

O processo acontece em meio às investigações do caso VaideBet, patrocinadora master do Corinthians no começo da gestão de Augusto Melo. Nas últimas semanas, a reprovação das contas de 2024 e a saída de diretores aumentaram a pressão sobre o presidente.

