Botafogo x Estudiantes, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Botafogo e Estudiantes de La Plata fazem uma espécie de “final” por vaga nas oitavas de final, nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Estádio Nilton Santos. O encontro entre argentinos e brasileiros vale pela quinta rodada do Grupo A da competição internacional. Na ida, no Estádio Uno, deu Pincha, 1 a 0. Chegou a hora da revanche?

A Voz do Esporte acompanha tudo o que vai rolar no Colosso do Subúrbio, ao vivo, a partir de 20h. Diego Mazur narra a peleja com Diogo Martin nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.