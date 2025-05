Corinthians vai estrear na Sul-Americana ‘camisa que ninguém viu’

Segundo uniforme do Corinthians será idêntico a camisa 1, mas com inversão das cores - (crédito: Foto: Evander Portilho / Corinthians)

O Corinthians encara o Racing-URU, nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. A partida, decisiva pela sobrevivência na competição, marcará a estreia do uniforme que ‘ninguém viu’, literalmente.

Assinada pela Nike, a camisa faz referência aos 25 anos da conquista do Mundial de Clubes de 2000 e é predominantemente preta com detalhes em branco. Ela é basicamente idêntica à camisa número 1, mas com as as cores invertidas. Porém, o grande detalhe é que ela nunca foi divulgada pelo Corinthians.

O Timão não compartilhou nenhuma foto do novo uniforme e não fez campanha de marketing para divulgação. Assim, a nova camisa será uma verdadeira surpresa para o torcedor.

Além disso, o novo uniforme estará sendo utilizado em todos os compromissos da equipe como visitante nesta temporada e também no Campeonato Paulista do ano que vem. Assim, o modelo ‘all-black’, que fez sucesso entre os torcedores no ano passado, será aposentado.

O lançamento, aliás, acontece em um momento de tensão entre Corinthians e Nike. Afinal, o clube tem uma proposta da alemã Adidas na mesa em um acordo que pode gerar R$ 1 bilhão ao clube. Mas para isso, precisaria romper com a sua fornecedora esportiva que está no Parque São Jorge desde 2003.

Um rompimento pode provocar complicações jurídicas para o clube diante do contrato vigente que impede negociação com terceiros. Por outro lado, o Timão vê brechas no contrato para romper a parceria no fim do ano, sem multa ou disputa judicial.

