Nonato, do Fluminense, projeta duelo decisivo na Sula: ‘Renato mostrou possibilidades’

Nonato em ação pelo Fluminense no empate com o Unión Española, no Chile - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Autor do gol contra o Unión Española, no Chile, Nonato projeta o reencontro do Fluminense com a equipe pela 5ª rodada da Sul-Americana, nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Maracanã. A equipe carioca necessita vencer para seguir na briga pela primeira colocação do Grupo F, que atualmente é do Once Caldas, da Colômbia.

“A gente conhece bem o time deles. O Renato (Gaúcho) mostrou por vídeo várias possibilidades. Aqui no Maracanã, sabemos que será diferente, pois teremos o apoio da nossa torcida. Acredito que tem tudo para que a gente faça um grande jogo para encaminhar essa classificação na Sul-Americana. Sabemos da importância de garantir a vaga em primeiro lugar. Assim, temos que ter uma boa vitória para dar confiança ao grupo para o nosso dia a dia. Temos três competições muito duras e um triunfo pode dar mais tranquilidade para a sequência do trabalho”, disse.

Além disso, o meio-campista falou à FluTV sobre o início de trabalho do técnico Renato Gaúcho. Para ele, o elenco tem se adaptado bem às ideias de jogo e tem tudo para colher bons frutos ao longo da temporada.

“Aos poucos a gente vem pegando as ideias dele (Renato Gaúcho). É o início de um trabalho, mas a gente vem se adaptando, o intuito é aprender e escutar no dia a dia. Passo a passo, tijolinho por tijolinho, para construir uma história em 2025, que tem Mundial de Clubes e muitos campeonatos pela frente para colher bons frutos”, completou.

Identificação com o Tricolor

Ao longo da rápida entrevista, Nonato falou sobre sua identificação com o Tricolor e a gratidão por tudo que já viveu dentro do clube carioca. O jogador também citou a alegria de se firmar cada vez mais entre os titulares e corresponder em campo o apoio da torcida ao longo da intensa temporada.

“Eu sempre tive um carinho muito especial pelo Fluminense. É um time que aprendi a amar e tenho muita gratidão por tudo que vivi aqui dentro. Muitas amizades e tenho respeito por quem trabalha aqui. Desde os jogadores, o pessoal da cozinha, a galera da diretoria. Incluindo os torcedores, que tenho gratidão. Trabalhamos sempre pela instituição e poder ganhar minutos é o que venho trabalhando desde o início do ano. Pretendo corresponder da melhor maneira.”, concluiu.

