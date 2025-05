Atlético Nacional x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Nesta quarta-feira, o Bahia visita o Atlético Nacional, às 19h (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, pela quinta rodada da Copa Libertadores. As equipes se enfrentaram pela terceira rodada do torneio e, na ocasião, o Tricolor de Aço levou a melhor ao vencer por 1 a 0 na Arena Fonte Nova. No Grupo F, então, o time brasileiro ocupa o primeiro lugar, com sete pontos, enquanto o colombiano aparece na segunda colocação, com seis.

Como não poderia ser diferente, a Voz do Esporte acompanha a partida, ao vivo, a partir de 17h30. Cesar Tavares já está de prontidão para narrar o embate. Pedrão Fut comenta, com reportagens de Raphael Almeida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.