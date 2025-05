Após goleada, Universidad de Chile torce por derrota do Botafogo na Libertadores

A Universidad de Chile fez valer o fator casa e atropelou o Carabobo, por 4 a 0, na última terça-feira (13). Desse modo, a equipe chilena sabe bem o que precisa para se garantir nas oitavas de final da Libertadores ainda nesta rodada: torcer contra o Botafogo.

Neste momento, a representação de Santiago lidera a chave, com dez unidades, enquanto o Estudiantes vem logo atrás, com nove. A equipe brasileira está na terceira colocação, com seis, e o Carabobo é o lanterna do grupo, sem pontos ganhos. Ou seja, a equipe da Venezuela já está fora da disputa, até mesmo, por vaga na sequência da Sul-Americana.

Assim, com esse panorama, uma vitória do Estudiantes em visita ao Alvinegro, nesta quarta-feira, é o melhor cenário para a Universidad de Chile. Isso porque, mesmo sendo ultrapassado pelos argentinos nessa situação, tampouco seria superado pelo Botafogo, na rodada final dos grupos da Libertadores, mesmo com derrota no Rio de Janeiro. A saber, o compromisso em questão vai acontecer no dia 27 de maio.

Em virtude de sua pontuação e do saldo positivo que abriu com a goleada sobre o Carabobo, até mesmo um empate ou vitória botafoguense nessa quarta não complicam, necessariamente, La U. Nos dois cenários, os chilenos jogam por um empate, no duelo derradeiro do Grupo A, para assegurar seu posto em instância da Libertadores que não chega desde o ano de 2012.

Outros jogos pela quinta rodada na fase de grupos da Libertadores

Deportivo Táchira 1 x 2 Central Córdoba

Sporting Cristal 0 x 1 Cerro Porteño

Fortaleza 0 x 0 Atlético Bucaramanga

Universidad de Chile 4 x 0 Carabobo

14/05

19h

Vélez Sarsfield x San Antonio Bulo Bulo

Atlético Nacional x Bahia

Peñarol x Olimpia

21h30

Botafogo x Estudiantes

São Paulo x Libertad

Racing x Colo-Colo

Universitario x Barcelona de Guayaquil

15/05

19h

Palmeiras x Bolívar

Nacional x Internacional

Talleres x Alianza Lima

21h30

Flamengo x LDU

River Plate x Independiente del Valle

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook