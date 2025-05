Fluminense x Unión Española, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Depois do revés para o Atlético-MG, no último fim de semana, o Fluminense volta suas atenções para um momento decisivo pela Sul-Americana. Afinal, a equipe carioca encara o Unión Española, do Chile, pela 5ª rodada, às 19h (de Brasília), nesta quarta-feira (14), no Maracanã. O Tricolor, então, necessita da vitória para seguir na briga pela primeira colocação do Grupo F.

A Voz do Esporte transmite, ao vivo, a partida. A transmissão começa às 17h30. Christian Raphael narra, Rodrigo Seraphim comenta, e Christopher Henrique cuida das reportagens.

