Fluminense busca mostrar que estratégia não afetou planejamento na Sula

Desde que assumiu o comando do Fluminense, o técnico Renato Gaúcho destacou a dificuldade para treinar a equipe em meio ao intenso calendário. Assim, o comandante optou por poupar os titulares nas últimas duas partidas da Sul-Americana e deixou pontos pelo caminho.

Mais do que isso, depois de colocar os reservas em campo e nem viajar para os dois jogos, o treinador põe à prova o planejamento. Afinal, a equipe carioca mede forças com o Unión Española nesta quarta-feira (14). O confronto acontece às 19h (de Brasília), no Maracanã, e necessita vencer para pensar na primeira colocação do Grupo.

Além disso, nos dois jogos seguintes aos momentos em que os titulares ficaram no Rio, o Tricolor perdeu para Botafogo e Atlético-MG, o que irritou a torcida. Diante do arquirrival, uma fraca atuação no Nilton Santos, enquanto contra o Galo, o time ainda competiu, porém tomou um balde de água fria nos minutos finais.

Por outro lado, a ideia de poupar titulares em momentos chaves neste início de trabalho também tem um foco mais a longo prazo. Isso porque o time não terá uma pausa no calendário como a maioria dos adversários, visto que disputará o Mundial de Clubes.

Momento decisivo e ‘fator casa’

Após o empate com o Unión Española e a derrota para o San José, Renato terá que colocar força máxima em campo. No momento, o Fluminense soma 7 pontos, dois a menos que o Once Caldas. A equipe colombiana é a líder da chave e será o adversário na última rodada, também no Rio.

Tropeçar em qualquer uma das últimas duas rodadas pode colocar o Tricolor nos playoffs, o que traria ao calendário mais duas partidas extras e decisivas. Por outro lado, a equipe confia no fator casa e conta com apoio da torcida para garantir a liderança no Maracanã, em um grupo que parecia ser acessível no momento do sorteio.

