Identificação com Flamengo pesou em escolha de Rodrigo Caio

O Flamengo fez uma mudança na comissão técnica para a sequência da temporada. Afinal, o ex-jogador Rodrigo Caio foi contratado para o lugar de Daniel Alegria, demitido na segunda-feira (12). De acordo com o “ge”, a contratação aconteceu a pedido do técnico Filipe Luís, que queria um profissional com vivência de campo e identificação com o clube.

O ex-zagueiro iniciou a trajetória como auxiliar técnico na terça-feira (13), no Ninho do Urubu. Rodrigo Caio, de 31 anos, jogou com Filipe Luís no Flamengo. Assim, a dupla conquistou 11 títulos juntos, incluindo três Cariocas, dois Brasileiros, Libertadores e Supercopa do Brasil, além de uma Copa do Brasil e Recopa.

A ideia de buscar um nome com função diferente foi maturada há alguns meses. Portanto, Filipe Luís indicou quatro nomes de ex-jogadores identificados com o Flamengo. Rodrigo Caio, no entanto, era o nome favorito do treinador, que queria alguém para ajudá-lo na relação com o vestiário, como na hora de subir o tom de cobrança.

Demitido, Daniel Alegria fazia parte da comissão técnica na passagem de Filipe Luís desde os tempos do sub-17 e continuou ao lado do ex-lateral no sub-20 e no profissional. No entanto, a comissão entendeu que era necessária a contratação de um outro perfil de profissional. Além dele, o treinador conta com mais dois auxiliares desde os tempos da base.

Passagem de Rodrigo Caio no Flamengo

Contratado em 2018, Rodrigo Caio permaneceu no Flamengo até 2023. Ao todo, disputou 152 jogos e marcou seis gols. O ex-zagueiro também conquistou 11 títulos, incluindo três Cariocas, dois Brasileiros, Libertadores e Supercopa do Brasil, além de uma Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

Nos últimos dois anos da passagem no Flamengo, Rodrigo Caio sofreu com lesões no joelho. Dessa forma, quase não atuou. Em 2022, por exemplo, jogou apenas 12 partidas. Já em 2023, se despediu na penúltima rodada do Brasileirão, no Maracanã. No ano seguinte, assinou com o Grêmio, mas jogou apenas uma partida. Assim, decidiu se aposentar aos 31 anos.

