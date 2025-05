Ferrari e três Porsches: Neymar recebe veículos avaliados em mais de R$ 12,5 milhões

Neymar adicionou novos veículos à sua coleção de carros de alto padrão. Sua principal aquisição recente, uma Ferrari Purosangue, SUV da fabricante italiana, custou R$ 7,5 milhões. Torcedores e repórteres registraram o veículo circulando na Baixada Santista e, posteriormente, estacionado no Instituto Neymar Jr., no litoral paulista.

Além da Ferrari, o astro ainda recebeu outros três carros de luxo: uma Porsche 911 GT3 RS (avaliada em aproximadamente R$ 4 milhões), uma Porsche Panamera 911 (estimada em R$ 900 mil) e uma Porsche 718 (cujo valor gira em torno de R$ 600 mil). Todos os veículos chegaram juntos ao cais santista.

O astro tem uma frota de veículos de alto valor de destaque no cenário nacional. Recentemente, dirigiu-se ao CT Rei Pelé em uma Porsche 911 GT3 RS. Ele também gosta de dar destaque ao Rolls-Royce, de produção limitada, que mantém na garagem.

Detalhes técnicos e visuais da Ferrari

A Ferrari Purosangue marca uma inovação na linha da montadora. Isso porque trata-se do primeiro modelo da marca a apresentar quatro portas e quatro assentos individuais, todos aquecidos eletronicamente. O veículo ainda conta com teto de fibra de carbono, portas traseiras com dobradiças invertidas e o maior porta-malas já fabricado pela Ferrari.

O exemplar adquirido pelo astro tem acabamento exclusivo na cor “neropurosangue” — com detalhes em vermelho metálico visíveis apenas sob luz específica. Com 725 cavalos de potência, o carro oferece uma combinação de sofisticação e desempenho. Sua personalização ainda inclui um tapete com o nome do jogador, como mostrado em uma publicação feita pelo próprio em seu perfil no Instagram.

Histórico e exclusividade do modelo

Apresentada no Brasil em 2023, a Ferrari Purosangue gerou forte demanda entre colecionadores e admiradores da marca. Houve até mesmo uma fila de espera que ultrapassou dois anos. A aquisição do modelo, aliás, não depende apenas da capacidade financeira, já que a montadora impõe uma série de critérios para autorizar a venda do automóvel, tornando o processo seletivo e bastante restrito.

Neymar se emociona

A compra do modelo 911 GT3 RS 992 viralizou no início desta semana, após o astro se emocionar com a compra. Trata-se do automóvel número 44, que também pertence ao amigo Lewis Hamilton. Ainda de acordo com o UOL Esporte, o astro tem se dirigido ao CT Rei Pelé, para dar continuidade à recuperação, com este carro e intercala com o antigo, na cor preta.