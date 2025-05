Mushuc Runa: de ‘azarão’ a melhor campanha na Sul-Americana

A história de maior impacto na fase de grupos da Sul-Americana, certamente, é a do Mushuc Runa. Uma das equipes com menor frequência e também de orçamento na competição continental, os equatorianos são os atuais ponteiros não apenas do Grupo E, mas na campanha geral.

Mesmo fora de casa, diante do Unión de Santa Fe, a equipe com origem imtimamente ligada a cultura indígena venceu por 1 a 0 e disparou na liderança, com 13 unidades. O gol da vitória do Mushuc saiu na reta final da primeira etapa graças ao tento de Elián Caicedo.

Com esse resultado, o Mushuc Runa se colocou em excelente situação pensando na briga por avançar diretamente para as oitavas de final da Sul-Americana. Isso porque o time pode obter esse direito nesta quarta-feira (14) caso o Palestino não vença o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30 (de Brasília).

Se o time do Chile bater o Cabuloso, já eliminado, o clube do Equador segue dependendo as próprias forças visando o avanço como ponteiro do grupo. Para isso, bastaria um empate contra o Palestino, fora de casa, no próximo dia 28 de maio.

Outros jogos pela quinta rodada na fase de grupos da Sul-Americana

Grêmio 1 x 1 Godoy Cruz

Nacional Potosí 3 x 0 Boston River

Puerto Cabello 0 x 1 Melgar

Lanús 1 x 0 Vasco

14/05

19h

Fluminense x Unión Española

Defensa y Justicia x Universidad Católica de Quito

Sportivo Luqueño x Atlético Grau

21h30

Cerro Largo x Vitória

23h

América de Cali x Huracán

15/05

19h

Independiente x Guaraní

Racing (Uruguai) x Corinthians

21h30

Atlético-MG x Caracas

23h

Once Caldas x GV San José

Cienciano x Iquique

