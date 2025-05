Arezo se explica após indicar possível saída do Grêmio: ???Saiu de contexto???

Arezo se posicionou depois do empate entre Grêmio e Godoy Cruz, na terça-feira (13), na Arena, pela quinta rodada do Grupo D da Sul-Americana. Uma entrevista recente do atacante ao jornal uruguaio ‘Ovación’ repercutiu de forma polêmica. Afinal, o jogador disse que conversar com o presidente do Peñarol na última janela de transferências sobre a possiblidade de um retorno.

Entretanto, o centroavante afirmou que o Grêmio não concordou. Arezo se manifestou e indicou que a maneira como o veículo reproduziu a sua fala não condizia com a realidade. Assim, o uruguaio pediu perdão à torcida pelo episódio e destacou sua satisfação por defender o Tricolor Gaúcho.

“Eu vi a entrevista, creio que saiu um pouco de contexto do que eu falei. Hoje eu estou muito feliz, mas não é novidade que no começo do ano se falava muito do que aconteceria, de que treinador ia vir, jogador ia sair, outro jogador ia ficar. Mas também acho que o Grêmio sempre deixou claro que queria contar comigo, e obviamente eu o mesmo”, afirmou o atacante.

“Quero pedir desculpas ao torcedor pelo que passou, por como saiu tudo de contexto, mas estou muito feliz aqui, muito feliz com o grupo, com o time. Aqui me tratam de forma maravilhosa, a torcida me dá muito carinho, que é muito importante para o jogador que está fora do seu país”, acrescentou.

Esta, aliás, não é a primeira vez em que o atacante cita a possibilidade em retornar ao Peñarol. Tal situação já ocorreu depois do fim da última temporada. Renato Gaúcho ainda era o comandante e o uruguaio estava insatisfeito com as poucas oportunidades. Portanto, ao ser questionado sobre uma chance em deixar a equipe gaúcha, citou uma possível volta ao seu país natal.

Grêmio cria cenário adverso para se classificar na Sula

O empate com o Godoy Cruz complicou a situação do Imortal na fase de grupos da Sul-Americana. Isso porque permaneceu dois pontos atrás do adversário argentino, na segunda posição do Grupo D. Ainda há chance de avançar na primeira posição, mas precisa de uma vitória sobre o Sportivo Luqueño, já eliminado do torneio, na Arena, no dia 29 de maio.

No entanto, a irregularidade no desempenho segue como um dos principais problemas. Para ter sucesso em sua missão também precisa torcer para um tropeço do próprio Godoy Cruz na última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A questão é que o líder do Grupo D também enfrentará o Atlético Grau, outra equipe sem condições de classificação, na Argentina.

