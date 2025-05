Plata só deve voltar a jogar pelo Flamengo no Mundial de Clubes

Gonzalo Plata vai ficar um período maior no departamento médico do Flamengo. O atacante, afinal, só deve voltar a jogar no Mundial de Clubes, em junho, nos Estados Unidos. O jogador está com edema ósseo no joelho direito e também não estará disponível para a partida contra a LDU, nesta quinta-feira (15), às 21h30, no Maracanã, pela quinta rodada da Libertadores.

A última partida que Plata entrou foi na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, pela partida de ida da Copa do Brasil. De lá para cá, o atacante ficou fora dos duelos pelo Brasileirão e Libertadores. Depois da LDU, o Flamengo ainda terá seis jogos antes de viajar para os Estados Unidos. A delegação, aliás, tem embarque previsto para o dia 10 de junho.

Existe a possibilidade de Plata voltar a atuar antes, mas o clube adota cautela no tratamento e quer deixar o atacante totalmente livre das dores para não piorar o quadro. Nos últimos dias, o equatoriano repetiu o exame, que apontou que o joelho direito continua com o edema.

O departamento médico faz um trabalho de recuperação conservador no equatoriano. No entanto, até o momento, não se cogita uma a possibilidade de cirurgia no atleta. Ele passa por avaliações diariamente.